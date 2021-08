Kitzbüheler Adler „fliegen“ nach Kärnten

Kitzbühel, Ferlach – In der Vorbereitung auf die neue Saison in der Alps Hockey League (AHL) geht der EC Kitzbühel neue Wege. Von Donnerstag bis Sonntag steht für die Adler in Ferlach in Südkärnten ein Trainingslager auf dem Programm – damit können die Neuzugänge vom Villacher SV wieder Heimatluft schnuppern. Mit Stürmer Benedikt Wohlfahrt (21), den Verteidigern Martin Urbanek (19) und Luca Kohlmaier (22) sowie Torhüter Lukas Moser (19) setzen die Tiroler mit Headcoach Charles Franzen auf gleich vier Spieler vom Kooperationspartner.