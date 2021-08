Regen-Chaos in Spa: „So macht man die Formel 1 kaputt“

Innsbruck – Geht es nach den Aussagen von Rennleiter Michael Masi oder Formel-1-Boss Stefano Domenicali (siehe Reaktionen-Box), hat man am Sonntag in Spa-Francorchamps alles versucht, um den 75.000 Fans trotz Dauerregens doch noch eine PS-Show zu bieten. Der Versuch scheiterte kläglich. Und hinterlässt mit den zwei gefahrenen Runden nach drei Stunden Wartezeit inklusive halber WM-Punkte einen bitteren Beigeschmack. Die Wogen gingen vielerorts dementsprechend hoch – das war auch in Tirol nicht anders.