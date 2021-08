Unbekannte Täter schlugen in Osttirol mehrere Fahrzeugscheiben ein

Lienz – Am Wochenende wurden in Lienz Stadt und Thal-Aue ein Pkw und eine Asphaltwalze beschädigt. Beide Male schlug der Täter, bzw. schlugen die Täter Scheiben ein. Bei beiden Straftaten entstand jeweils ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Windschutzscheibe einer Asphaltwalze im Bereich des Bahnhofs in Thal-Aue wurde mit einem Stein durchgeschlagen. Das geschah zwischen dem 28. August um 12 Uhr und dem 29. August um circa 18.30 Uhr. Der Schaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. Am Sonntag zwischen 8.30 Uhr und 21.30 Uhr wurde die Scheibe eines Pkw durchgeschlagen. Hierbei entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf einem Privatparkplatz in der Mühlgasse in Lienz.