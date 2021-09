TT-Leitartikel: Man darf auch für die Impfpflicht sein

Da können Experten und die durch die Pandemie mit den dramatischen medizinischen Folgen konfrontierten Intensivmediziner in den heimischen Spitälern noch so sehr für eine Immunisierung appellieren, sie dringen nicht mehr durch. Politik und anerkannte Autoritäten sind offenbar mit ihrem Latein am Ende. Niederschwelliger impfen als im Stephansdom, ohne Anmeldung, im Impfbus oder an der Supermarktkasse geht nicht mehr.