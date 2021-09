Plus 6,5 Prozent: Tirol soll 2022 auf die Überholspur

Innsbruck – Die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns hatte im Vorjahr Österreichs Wirtschaft um 6,3 Prozent schrumpfen lassen, Tirol mit seinem hohen Tourismusanteil war sogar um fast 9 Prozent und damit stärker als jedes andere Bundesland eingebrochen. Für heuer sagt die Bank Austria für Österreich ein reales Plus von 3,2 Prozent voraus. Tirol, das vor Corona oft besser abgeschnitten hatte als der Bundesschnitt, dürfte mit plus 2 Prozent dem noch etwas nachhinken.

Die Öffnungsschritte im Frühjahr 2021 hätten neben einer bereits seit längerer Zeit guten Industrie- und Baukonjunktur vor allem im Dienstleistungsbereich zu einer starken wirtschaftlichen Erholung in Tirol geführt, so Sappl. Nach dem Rückgang der Tiroler Industrieproduktion im Vorjahr von über 5 Prozent dürfte heuer die Sachgüterproduktion im zweistelligen Prozentbereich wachsen. Besonders stark sei die Erholung im Maschinenbau und in der Metall- und Holzindustrie, stark entwickle sich die Pharmabranche. Schwierig sei es derzeit in der Textilindustrie. „Für das Gesamtjahr 2021 erwarten wir einen Anstieg der Warenexporte um etwa 7 Prozent auf ein Rekordhoch von 13,9 Mrd. Euro“, sagt Sappl.