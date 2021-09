Feuerwehreinsatz in Lienz: Chlorgas trat in Hallenbad aus

Lienz – Die Freiwillige Feuerwehr Lienz war am Dienstag in einem privaten Hallenbad im Einsatz. Laut Polizei wollte eine 54-Jährige dort gegen 17.30 Uhr einen Chlorgasbehälter auswechseln, wobei ein Rückschlagventil nicht mehr funktionierte und Chlorgas in den Technikraum austrat. Die Frau erkannte die Gefahr, verließ sofort den Raum und verständigte die Feuerwehr.