Der Samen ist gesät, aber die Zukunft beginnt für das ÖFB-Team heute

Am Sonntag diskutierte Daniel Bachmann noch mit Premier-League-Schiri Andre Marriner, heute wartet schon die WM-Qualifikation.

Chisinau – Während der makellose EM-Halbfinalist aus Dänemark gegen Schottland den vierten Sieg im ebensovielten WM-Qualifikationsspiel anpeilt, steht die ÖFB-Elf heute (20.45 Uhr, live ORF 1) beim Gastspiel in der Republik Moldau schon ein bisschen unter Zugzwang. Denn ein Patzer beim 175. der FIFA-Weltrangliste würde den Traum von Platz 1 und dem direkten Ticket zur WM 2022 in Katar platzen lassen. Nüchtern gesehen scheint aber ohnehin nur Platz zwei realistisch. „Wir wissen, dass wir gewinnen müssen“, bestätigte auch Teamchef Franco Foda, der aber natürlich auch weiß, dass Österreich als Nations-League-Gruppensieger gute Karten auf die WM-Hintertür hält.

Verhindern will das freilich „Trainer-Fuchs“ Robert Bordin, der in der Serie A einst für Napoli spielte. Dass die Republik Moldau mit Sheriff Tiraspol neuerdings auch über einen Champions-League-Starter verfügt, spielt für das Nationalteam lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Kader des Serienmeisters besteht dank der Millionen des in Transnistrien allgegenwärtigen Sheriff-Konzerns fast ausschließlich aus Legionären. Die bekanntesten Akteure bei den Osteuropäern heißen Artur Ionita (Benevento) und Oleg Reabciuk (Olympiakos Piräus).