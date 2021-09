Die bunte Hortensien-Vielfalt: Blühende „Schneebälle“ im Garten

So unseriös der Name der Rispenhortensie Pinky Winky (l.) klingt – in Tirols Gärten werden sich wenig ästhetischere Pflanzen finden. Samt-Hortensien punkten mit ihren dekorativen Blüten. Die Lime-Light-Hortensie (r.) wirkt, als blühten duftende Schneebälle im Garten.