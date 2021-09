Wanderer stürzte in Lechtaler Alpen 30 Meter ab: Mit Helikopter geborgen

Ried im Oberinntal – Eine Wanderung auf die mehr als 3000 Meter hohe Parseierspitze in den Lechtaler Alpen ist am Mittwoch für einen Österreicher mit einem Unfall zu Ende gegangen. Der 25-Jährige rutschte gegen 13.30 Uhr im schneebedeckten Gelände im Bereich der Südwand unterhalb des Gipfels aus. Der Wanderer stürzte 20 bis 30 Meter in die Tiefe und überschlug sich mehrmals.