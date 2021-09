Irans Präsident Raisi ernannte Uniprofessorin zur Vizepräsidentin

Die Vizepräsidenten brauchen im Gegensatz zu den Ministern keine parlamentarische Bestätigung. Khazali ist die Tochter des Klerikers Abolghassem Khazali und gilt als erzkonservativ. Sie hat einen Doktortitel in arabischer Sprache und Literatur, war Dozentin in mehreren Hochschulen und auch Dekanin an der Frauenuniversität Alzahra in Teheran, wo sie als Professorin für Arabistik lehrt. Khazali ist bisher mehr als Autorin diverser islamischer Bücher sowie religiöse Rechercheurin bekannt und weniger als Politikerin.