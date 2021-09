Gleich zweimal stießen im Bezirk Kufstein Mopeds und ein Pkw zusammen

Radfeld, Oberndorf – Bei zwei Zusammenstößen zwischen Autos und Mopeds sind am Mittwoch in Tirol mehrere Menschen verletzt worden.

Gegen 16.28 Uhr war ein 39-jähriger Österreicher mit seinem Pkw in Radfeld auf der alten Bundesstraße unterwegs. Der Man fuhr in Richtung Torbogen des Bezirksgerichts Rattenberg. Gleichzeitig lenkte eine Österreicherin ihr Moped im sogenannten "Fischergassl" nach Süden. Die 17-Jährige hatte eine 14-Jährige mit sich auf dem Moped. Die Jugendliche bog dann in die alte Bundesstraße ein und stieß mit dem Pkw zusammen. Die Mopedlenkerin wurde auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert. Das Moped blieb auf einer Grünfläche zum Liege.