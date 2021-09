Langjähriger Fließer Bürgermeister geht als Ehrenbürger in die Polit-Pension

23 Jahre lang war Hans-Peter Bock Bürgermeister in Fließ.

Fließ – Es ist ein besonderes Abschiedsgeschenk für Hans-Peter Bock. Der langjährige Bürgermeister von Fließ ist heuer in den politischen „Ruhestand“ getreten und hat die Leitung der Gemeinde in jüngere Hände gelegt. Nun wird ihm die höchste Auszeichnung auf kommunaler Ebene zuteil. Er wird am Freitag zum Ehrenbürger ernannt.