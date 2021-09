Ein Osttiroler Bergbauer setzt auf seinen Bergsaibling

Hopfgarten i. Def. – Man würde es nicht für möglich halten, doch auch die Fischzucht kann ein bäuerliches Standbein auf einem Osttiroler Bergbauernhof sein. Auf 1650 Metern Seehöhe schmiegt sich der Glanzhof, die höchstgelegene Hofstelle in Hopfgarten i. Def., an den steilen Hang.

Erst vor 18 Jahren wurde die Landwirtschaft durch eine Zufahrt erschlossen. Vorher gelangte man nur über drei Seilbahnen oder zu Fuß dorthin. Günther Blassnig und seine Familie bewirtschaften den Bergbauernhof. Neben der Haltung von zwei Dutzend Rindern sowie etwas Wald- und Almwirtschaft hat der Bauer die Fischzucht zum erfolgreichen Betriebszweig aufgebaut. „Dabei ist es gar nicht so einfach, bei uns eine ebene Fläche für einen Teich zu finden“, sagt Blassnig. Seit fünf Jahren verkauft der Vollerwerbsbauer seinen „Deferegger Bergsaibling“. Zwei Drittel der Jahresproduktion von inzwischen 2000 Kilogramm gehen direkt in die Gastronomie im Oberen Iseltal und seinen Seitentälern, der Rest findet im Talmarkt in Matrei i. O. Abnehmer.