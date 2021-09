Ungewöhnliche Kino-Doku: Auf Augenhöhe mit Hausschwein „Gunda"

Wortwörtlich auf Augenhöhe folgt die Kamera in hellen Schwarz-Weiß-Bildern Gunda und ihrem Dutzend Ferkelchen. Daneben kommen auch noch ein einbeiniges Huhn und eine Gruppe Rinder vor. Ergänzt werden die aufwändig, teils mit ferngesteuerten Kameras in einem eigens gebauten Stall gefilmten Bilder durch ein atmosphärisch starkes Kino-Sounddesign, das Gunda und ihre Ferkel „zu Wort“ kommen lässt.

Ob die Schweinchen-Familie zwölf kleine Ferkel hat oder sich im Gewusel doch noch ein 13. versteckt, ist nicht ganz einfach festzustellen. Am Ende sehen wir Gunda in einer bemerkenswerten Szene wieder alleine. Hier erzählt der Film dann doch noch kurz dramaturgisch gezielter. Bei Gundas direktem Blick in die Kamera stellt sich ein Gänsehautmoment ein.

Das Doku-Publikum spaltet sich, ebenso wie die Filmemachenden, in puristische Liebhaber der Reduktion („fly on the wall“) und Freunde der essayistisch-perspektivischen Erzählung (zuletzt etwa in Hubert Saupers „Epicentro“).