Grünen-Politikerin Schwentner: „Die ÖVP spaltet, sie richtet Menschen gegeneinander“

Wien – Am 26. September wird nicht nur in Deutschland und Oberösterreich, sondern auch in der zweitgrößten hiesigen Stadt gewählt. In Graz geht es um den neuen Gemeinderat. Judith Schwentner ist Spitzenkandidatin der Grünen. Sie ist die Einzige der Konkurrenten von ÖVP-Amtsinhaber Siegfried Nagl, die mit der Ansage, Bürgermeisterin werden zu wollen, antritt. Wie soll das gehen ob der nur 10,5 Prozent Zuspruch für die Grünen unter Vorgängerin Tina Wirnsberger bei der Wahl 2017? „Das ist eine mutige Ansage“, antwortet Schwentner im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Ihr Vorbild sei Innsbrucks Grünen-Bürgermeister Georg Willi: „Nagl tritt zum fünften Mal an. Es ist an der Zeit, dass es eine Alternative gibt. Zukunftsfragen wurden nicht angegangen. Die Stadt wurde zubetoniert, der öffentliche Verkehr nicht ausgebaut.“ Und: „Die Wählerinnen und Wähler sind beweglich.“ Willi möchte eine weitgehend autofreie Innenstadt. Will Schwentner das für Graz auch? „Ja.“ Viel Kritik gibt es in Tirol ob Willis Wunsch. Wie soll das praktisch gehen – für Anrainer mit Auto, für Geschäftsleute, die Kundenrückgang befürchten? Wie im 7. Bezirk in Wien sollte es „Quartiergaragen“ geben, sagt Schwentner. „Bestehende Infrastruktur – brachliegende Plätze und Innenhöfe – sollte für Parkplätze für jene, die sie brauchen, genutzt werden. Parkgaragen sollten leistbar sein. Alle anderen sollten leicht auf Öffis umsteigen können.“