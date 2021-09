Vizebürgermeister Lassenberger allein im Innsbrucker Rathaus

Innsbruck – Dass im Jänner 2021 Markus Lassenberger von der FPÖ zum ersten Vizebürgermeister Innsbrucks gewählt wurde, war für die Grünen ein Super-GAU. So mancher politische Mitbewerber konnte seine Schadenfreude nicht verbergen. Der Bürgermeister dürfe nun niemals krank werden oder in den Urlaub fahren, sonst habe ein FPÖler in der Stadt das Sagen, hieß es hämisch.