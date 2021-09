TT-Leitartikel zur SPÖ: Selbstverschuldet in der Tiefebene

Angesichts der Lage müssten die Roten eigentlich in einer Hochphase sein. Die Koalitionäre zanken zusehends öffentlich. Türkise und Grüne sind wieder in ihren jeweiligen Welten – was den Umgang mit Flüchtlingen aus Afghanistan, mit Arbeitslosen und die Umweltpolitik anlangt. Gegen hochrangige ÖVPler ermitteln Staatsanwälte, dem Kanzler droht eine Anklage wegen des Verdachts der Falschaussage im U-Ausschuss. Die Kritik am Corona-Management wird heftiger, wie schon vergangenen Sommer sei nicht alles getan worden, um eine Herbst-„Welle“ zu verhindern. Die Kollateralschäden, verursacht durch die Pandemie, werden größer.