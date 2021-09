Gegenwind für Gostner, Spekulation um Penz-Liste bei TVB-Wahl im November

Innsbruck – Am 29. November wird im Tourismusverband Innsbruck gewählt. Die Frist, bis dahin Listen für die drei Stimmgruppen einzubringen, läuft vier Wochen früher ab. Zuvor muss Aufsichtsratschefin Patrizia Niederwieser aber noch einen Ersatz für August Penz finden. Der streitbare Hotelier hat am Montag freiwillig w. o. gegeben und seinen Rücktritt aus dem TVB-Vorstand angekündigt, die TT berichtete. Zuvor hatte ihm Karl Gostner klargemacht, dass er für die Zeit nach der Wahl ohne Penz plane. Weil er Aufsichtsrat wie Vorstand verjüngen will. Der Andrang auf den erst mit kommender Woche rechtskräftig vakanten Posten eines Obmann-Stellvertreters soll sich zwei Monate vor der Wahl im Aufsichtsrat aber in Grenzen halten. Zumal der Großteil der Räte ohnedies von Bord gehen will.