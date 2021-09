„Top Gun"-Fortsetzung mit Tom Cruise erneut verschoben

Los Angeles – Die Corona-Pandemie wirbelt die Kinowelt weiter auf. Schon 2020 sollte der Actionfilm "Top Gun: Maverick" mit Hollywood-Star Tom Cruise in den Kinos starten, doch es kam zu mehreren Aufschüben, zuletzt war Mitte November geplant. Nun müssen sich die Fans noch länger gedulden. Die Neuauflage des Blockbusters "Top Gun" aus dem Jahr 1986 soll nun erst im Mai 2022 in den USA anlaufen, teilte das Studio Paramount am Donnerstag mit.