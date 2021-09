Mehr als doppelt so viele Antisemitismus-Vorfälle im ersten Halbjahr

„Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick katastrophal wirken, sie spiegeln die Realität wieder“, kommentierte IKG-Präsident Oskar Deutsch die jüngsten Daten gegenüber der APA. Israel-bezogener Antisemitismus und Verschwörungsmythen sowie Shoah-Verharmlosung im Zuge der Corona-Pandemie müssten gesamtgesellschaftlich bekämpft werden. „Wenn wir Antisemitismus nicht dort bekämpfen, wo er in Worten daherkommt – in der Straßenbahn, in der Schule, im Stadion oder auf Facebook – dann können schnell aus Worten Taten werden. Deshalb begünstigt eine Verharmlosung von Antisemitismus ebendiesen“, so Deutsch.