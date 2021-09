Spatenstich am Pillersee: Schutz für 1000 Bewohner

St. Ulrich a. P. – Auf einer Länge von 15,5 Kilometern zwischen Fleckenried in der Gemeinde St. Ulrich und dem Ortsteil Strub in Waidring werden entlang des Grieselbachs, der in Waidring auch Haselbach genannt wird, zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes umgesetzt. Der Spatenstich für das 9,4 Millionen Euro teure Schutzprojekt erfolgte gestern durch Bundesministerin Elisabeth Köstinger und LHStv. Josef Geisler. Nach Fertigstellung aller Maßnahmen im Jahr 2024 sollen 80 Hektar Fläche und 121 Gebäude, in denen knapp 1000 Menschen wohnen und arbeiten, vor einem 100-jährlichen Hochwasser sicher sein.