Felipe: „Ökosoziale Steuerreform endlich in die Gänge bringen“

Innsbruck, Langenlois – Die Zahlen sprechen Bände. Dieseltreibstoff wurde in den ersten sechs Monaten in Österreich mit rund 320 Millionen Euro steuerlich begünstigt, 84 Prozent des in Österreich getankten Treibstoffs war laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) Diesel. Zugleich ist Dieselruß immer noch eine der Hauptursachen für Luftverschmutzung. „Die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels sind aktuell präsenter denn je und zeigen uns beinahe täglich den dringenden Handlungsbedarf. Also wann, wenn nicht jetzt, wollen wir aktiv dieser Negativspirale entgegenwirken“, fordert Tirols Umwelt- und Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) vor der heutigen Sitzung der Klimaschutzreferenten im niederösterreichischen Langenlois.