NEOS streben zwei Mandate in Wörgler Gemeinderat an

Wörgl – Der Einzug in den Gemeinderat ist für die NEOS, die bei der Wahl am 27. Februar 2022 in zehn bis 15 der 279 Tiroler Gemeinden kandidieren werden, auch in Wörgl „oberstes Ziel“, Spitzenkandidat Christoph Huber hält „zwei Mandate für realistisch“. Im Rahmen der Sommertour zeigte der Wörgler Rechtsanwalt mit NEOS-Landesspecher-Stv. NR Johannes Margreiter gestern erste Kernthemen für die Stadt auf.