Herbststrategie: Länder für einheitliche Corona-Regeln in Österreich

Als aktueller Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz drängte Tirols LH Günther Platter auf einen raschen Gesprächstermin zwischen der Bundesregierung und den Länder-Verantwortlichen. Nächsten Mittwoch wird es so weit sein. Im Prinzip geht es um einheitliche Regelungen in den Ländern, weitreichende Verschärfungen dürften nicht beschlossen werden. Einzig das Tragen von FFP2-Masken könnte in einigen Bereichen wieder zum Thema werden.

Begonnen wird in Tirol bei jenen, bei denen die Impfung bereits am längsten her ist – also Gesundheitspersonal, BewohnerInnen von Altenwohn- und Pflegeheimen sowie Risikogruppen. Die niedergelassenen Ärzte werden auch die dritte Corona-Teilimpfung verabreichen können – und sie bekommen 20 Euro Honorar dafür. Das haben das Gesundheitsministerium und die Österreichische Ärztekammer am Donnerstag vereinbart. Außerdem wird die Ärztekammer in einer Kampagne die Corona-Schutzimpfung bewerben, um die magere Durchimpfungsrate in Österreich zu steigern. (pn)