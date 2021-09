Im Juli kündigte der Arbeitsminister an, den Druck auf Arbeitslose erhöhen zu wollen. Stellen weiter weg vom Wohnort anzunehmen, sei zumutbar. Jetzt soll bis Dezember eine Arbeitsmarktreform am Tisch liegen. Mit Sanktionen – also dem Streichen des Arbeitslosengeldes – sollen Mitarbeiter aus der Datenbank des AMS quasi überallhin vermittelt werden.