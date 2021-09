Auto schleifte Fünfjährigen in Oberösterreich zwölf Meter weit mit

St. Pantaleon – Ein Auto hat einen spielenden Fünfjährigen Donnerstagabend in St. Pantaleon im Bezirk Braunau erfasst und zwölf Meter weit mitgeschleift. Er wurde vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Freitag.