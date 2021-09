Lamparter arbeitet am Comeback: „Besser jetzt als mitten im Winter“

Innsbruck – Johannes Lamparter spürt ein Ziehen im Bauch. Er hat Schmerzen, muss sein geplantes Training abbrechen. Wenige Stunden später lässt sich der ÖSV-Kombinierer im Landeskrankenhaus Hall in Tirol untersuchen und dann geht es plötzlich ganz schnell. Statt zum Trainingscamp nach Park City in die USA zu fliegen, geht’s für den 19-jährigen Rumer in den OP-Saal. Der Blinddarm muss raus. Das alles ist dem neuen Star in der Nordischen Kombination Anfang August passiert.