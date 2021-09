Haie-Sieg gegen EV Landshut beim „Tag der Tiroler“

Innsbruck – In der Tiwag Arena rief Headcoach Mitch O’Keefe am Freitag beim Test gegen den EV Landshut einen „Tiroler-Tag“ aus. Denn im Tor stand der erst 17-jährige Markus Gratzer, in Linie eins wirbelte der eigentlich bei Kitzbühel geparkte Maximilian Agerer – und auch Akteure wie David Lupinski, Franz Unico Hackl, Luis Ludin oder Luca Muigg durften viel Eiszeit sammeln.