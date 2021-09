Verschärfung Online: Das Urheberrecht steht vor einer großen Reform

Mächtige Onlineplattformen wie Youtube sollen urheberrechtlich stärker in die Pflicht genommen werden.

Wien – Die politische Realität hinkt der digitalisierten meilenweit hinterher. Es ist hoch an der Zeit, Österreichs Urheberrecht, vor 85 Jahren eingeführt, den neuen medialen Gegebenheiten anzupassen. Die Weitergabe geistigen Eigentums beispielsweise feiert unter dem freundlichen Stichwort „Teilen“ im Internet fröhliche Urständ.

Die EU hat 2019 die so genannte Copyright-Richtlinie beschlossen. Die Mitgliedsländer müssen diese nun in nationalstaatliches Recht umwandeln. Österreich hat den von Brüssel für die Umsetzung verlangten Stichtag 7. Juni klar verpasst. Erst gestern hat Justizministerin Alma Zadić (Grüne) den Entwurf zur Novelle des Urheberrechtsgesetzes in die Begutachtung geschickt. Bis 13. Oktober sind Stellungnahmen möglich, ehe die Gesetzesvorlage, mehr oder weniger überarbeitet, dem Nationalrat vorgelegt wird.