Theaterstücke: Lohn einer Leidenschaft für die Schwazer Geschichte

Der Schwazer brennt bekanntlich für die Geschichte seiner Heimatstadt. Nach der ‚Silberberg‘-Uraufführung 2019, in der er den Bergwerksarbeiter Zott verkörperte und Regie führte, stieg er selbst in die tiefen Stollen hinab. Zwei Jahre arbeitete er als Bergwerksführer und machte dabei den Stollen zu seiner Bühne. Nebenbei begeisterte er mit Fotos aus der Welt unter Tage und einer inszenierten Stadtführung gemeinsam mit Gottfried Winkler. Dass Plattner nun von der Stadt angestellt wurde, ist sozusagen der Lohn für seine Schwaz-Leidenschaft. „Ich habe mich sozusagen seit 20 Jahren darum beworben“, sagt er lachend mit Verweis auf seine jahrzehntelange Theaterarbeit in Schwaz.

Viele harte Jahre gab es dabei, viele einsame Stunden, in denen sich der Theatermacher wie in einem Vakuum fühlte – u. a. weil er sich zwischen den Welten der vollberuflichen Theaterleute und der Laiendarsteller bewegte. „Hätte ich gewusst, dass ich mit Felix Mitterer so mal zusammenarbeiten darf, hätte ich das alles mit Jux ertragen“, sagt er, dankbar dafür, dass ihm die Stadtgemeinde die Rahmenbedingungen schafft, weiter an der Aufarbeitung der Schwazer Historie in künstlerischer Form zu arbeiten. „Es geht hier nicht um einen Posten, sondern um einen Dienst“, meint Plattner. „Es gibt in Schwaz noch so viele Schätze zu heben. Die Stadt hat unzählige Geschichten und Gesichter. All das aufzuspüren und in Kultur zu verwandeln, ist ein ebenso sanfter wie kraftvoller Prozess.“