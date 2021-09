Innsbrucker SPÖ fordert Neubesetzung im IKB-Aufsichtsrat

Innsbruck – Es war eine von mehreren skurrilen Szenen im Innsbrucker Gemeinderat: die Entsendung in den Aufsichtsrat der IKB. Nachdem im Mai Bürgermeister Georg Willis Besetzungsvorschlag im Stadtsenat nicht durchging und in derselben Sitzung überraschend von einer bürgerlichen Mehrheit ein Gegenvorschlag beschlossen wurde, brachte Willi den Beschluss in den Gemeinderat. Sowohl die SPÖ als auch die Fraktion „Gerechtes Innsbruck“ verfassten daraufhin eine Aufsichtsbeschwerde. Wenngleich die Gemeindeabteilung in ihrem nun vorliegenden Antwortschreiben vorwegschickt, dass das Innsbrucker Stadtrecht das Rechtsinstitut der Aufsichtsbeschwerde nicht kennt, bezog die Behörde Stellung.