Eine Frage des Selbstbewusstseins: Kommissar Hahn über EU-Schwächen

Johannes Hahn in Alpbach. „Per Video kann man einfach nicht gut streiten.“

Johannes Hahn: Es war eine außergewöhnliche Reaktion auf eine außergewöhnliche Situation. Um die Zustimmung aller Mitgliedsländer zu erhalten, mussten wir einen Vertragsartikel aktivieren, der klarstellt, dass die Schuldenaufnahme ein befristeter Prozess ist, auch wenn es bis 2058 dauert, bis das Geld zurückgezahlt ist. Entscheidend wird sein, wie erfolgreich die Umsetzung des Projekts ist – auch in seiner Nachhaltigkeit. Weil wir in politische Prioritäten investieren, die von allen als relevant anerkannt sind, wie der Green Deal oder die Digitalisierung. Und europäisches Geld löst in der Regel immer einen Prozess der positiven Veränderung aus.