WM dahoam – Federspiel will es noch einmal wissen

Imst, Graz – Eigentlich hatte sich Daniel Federspiel aus der „Eliminator“-Szene zurückgezogen. Er, der zweifache Weltmeister und Weltcupsieger. Drei Jahre versuchte sich der Oberländer im Cross-Counry und (semi-)professionell im Straßenradsport, ehe ihn diesen Sommer noch einmal der weltmeisterliche Ruf ereilte. In Graz, dort, wo er 2018 bei der EM im Finale als Top-Favorit nach zwei Fehlstarts disqualifiziert worden war, streckt der 34-jährige Imster am Sonntag 14 Uhr (Qualifikation, 16 Uhr Finale) seine Fühler nach WM-Edelmetall aus. Favoriten sind freilich andere. Wie in erster Linie der Franzose Titouan Perrin-Ganier, seit vier Jahren bei Weltmeisterschaften unbesiegt, wie dessen Landsmann Hugo Briatta, wie Simon Gegenheimer (GER) oder wie der amtierende Europameister Jeroen van Eck.