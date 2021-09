Opel drückt mit neuem Grandland kräftig auf die Tube

Jetzt steht der neue Grandland in den Startlöchern: „Der Mokka hat unsere Erwartungen weit übertroffen und wir sind überzeugt, dass auch der Grandland an diesen Erfolg anknüpfen wird“, sagt Opel-Pressemann Christoph Stummvoll. Wirklich neu ist der Grandland nicht, aber so kräftig überarbeitet, dass er tatsächlich wie ein neues Modell vorfährt. Das zeigt sich vor allem an der Frontpartie, die mit dem schmalen Kühlergrill, markantem Stoßfänger samt großen Lufteinlässen und angedeutetem Unterfahrschutz den Rüsselsheimer klar in die Zunft der SUV einordnet. Aufpreispflichtig, aber unbedingt empfehlenswert ist das Matrix-Licht, das jetzt auch im Grandland für Durch- und Weitblick sorgt. 84 LED-Elemente pro Scheinwerfer liefern jederzeit ideale Ausleuchtung, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.