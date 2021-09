31-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Pkw in Hippach schwer verletzt

Hippach – Schwer verletzt wurde am Samstag um die Mittagszeit ein 37-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf einer Gemeindestraße am Hochschwendberg im Zillertal. Der Einheimische fuhr hinter einem Auto talwärts und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als der Pkw rechts in eine Hauszufahrt abbog.