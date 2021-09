Alak-Show gegen Fügen: Telfs kehrte in die Erfolgsspur zurück

„Wir sind sehr stolz auf diesen Punkt“, betonte Morass-Vertreter Mario Anfang und verweist auf „fünf Spiele binnen 14 Tagen“. Erneut herausragend: der Japaner Rio Nitta mit seinen Saisontoren zehn und elf. „Er ist ein junger Spieler (Jahrgang 2003, Anm.), der in der Box überragend ist. Aber: Er muss sicher noch einiges lernen“, will Anfang den „Hype“ ein bisschen bremsen.

Gegenüber Akif Güclü meinte: „Es war ein bisschen ein eigenartiges Spiel, aber in Halbzeit zwei haben wir gut gespielt.“ Diskussionen gab es bei einem Zweikampf in der Schlussphase. „Das war ein klarer Elfer, mein Spieler hat die Stoppelabdrücke auf der Schulter“, meinte Güclü. „Nein, das war kein Elfer. Der Kopf des Gegenspielers war auf Fußhöhe“, antwortet Anfang. Manchmal gehen die Meinungen nun einmal auseinander ...

Wer am Samstag in Fügen zum Mann des Spiels avancierte, war hingegen glasklar: Can Alak schnürte beim 5:2-Sieg von Tabellenführer Telfs im Zillertal einen Viererpack. „Natürlich haben er und Michi (Augustin, Anm.) das Spiel in die richtige Richtung gelenkt, aber uns zeichnet auch unsere Geschlossenheit aus“, meinte Trainer Werner Rott, der mit seiner Mannschaft die Tabellenführung wieder ausbaute.