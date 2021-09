Der Schwazer Auftaktsieg war gegen Bärnbach/Köflach nie in Gefahr

Schwaz – Ganz nach dem Geschmack der 480 Fans in der Osthalle startete Schwaz Handball Tirol am Samstag in die HLA-Saison. In der neu formierten Zwölferliga nahmen die Adler von Beginn an das Heft in die Hand und zogen gegen Bärnbach/Köflach auf und davon. Letztlich hätte der 26:21 (15:6)-Sieg aber noch höher ausfallen können. Die Tiroler lagen bis zur 47. Minute sogar mit zehn Toren in Führung.