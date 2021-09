Artacts in St. Johann: Von der Leichtigkeit des freien Musizierens

St. Johann – Leicht hatte es die Crew um Hans Oberlechner und Karin Girkinger nicht, um die 2021er-Ausgabe der artacts, des Festivals für Jazz und improvisierte Musik, auf die Bühne der Alten Gerberei in St. Johann zu stellen. Zuerst wurde Covid-bedingt der traditionelle Termin im März in den Spätsommer verlegt, und dann streikten die deutschen Lokführer, was die Anreise der MusikerInnen aus halb Europa deutlich verkomplizierte. Letztlich ist sich alles ausgegangen, zwölf feine Konzerte.

Punk kündigt Hans Oberlechner als Nächstes an. Ganz so wild geben sich Manu Hermia, Valentin Ceccaldi und Sylvain Darrifourcq aber doch nicht. Saxofon, Cello und Schlagzeug erzeugen schon ordentlichen Druck, und ein wenig lauter wird es auch. Nach stürmischem Beginn kommen Sanftmut und Liebenswürdigkeit durch.

Am Ende war das Quartett des Altsaxofonisten und Flötisten Jan Klare mit dem Posaunisten Steve Swell angekündigt. Swell konnte nicht kommen, also sprang auf Wunsch Klares die Grazer Pianistin Elisabeth Harnik ein. Sie fügt sich geschmeidig ein in den Sound der Band, in der Wilbert de Joode den Bass und Michael Vatcher das Schlagzeug bedienen. Meisterhaft intonierter Freejazz, tief berührt die vermittelte Freude am gemeinsamen Tun, erstaunt die Mühelosigkeit des Zusammenfindens.