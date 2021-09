Pandemie führte auch in Tirol zu mehr Drogenhandel übers Darknet

Innsbruck – Wer glaubt, dass die Pandemie in Tirol zu einem Rückgang des Drogenhandels geführt hätte, irrt. So waren 2020 572 derartige Anzeigen zu verzeichnen. Allein im ersten Halbjahr 2021 sind 316 schwerwiegende Suchtgiftdelikte angefallen. Lockdowns und geschlossene Lokale haben dabei Beschaffung und Verkauf von Suchtgift nachhaltig verändert. So stellt das Suchtgiftreferat der Innsbrucker Staatsanwaltschaft seit letztem Frühjahr einen massiven Anstieg von Drogendelikten fest, die mit dem Darknet im Internet zusammenhängen.