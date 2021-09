Stelzer mit Nein zu „Kickl-FPÖ“, aber oberösterreichische Blaue „anders"

Ob die ÖVP mit ihrem restriktiven Migrationskurs nach rechts gerückt sei, lässt er offen. Stelzer verweist auf das „christlich-soziale Programm, auf dem wir fußen. Es müssen aber die aktuellen gesellschaftlichen Probleme damit gelöst werden“, etwa: „Wie wird Asylrecht angewendet, was passiert mit verurteilten Asylwerbern, die eigentlich abgeschoben werden müssten?“ Hier gebe man Antworten. „Wenn eine so große Partei den Bundesobmann mit so großer Mehrheit wählt, sieht man, dass der Rückhalt da ist.“ Was in Afghanistan geschehe, sei „eine internationale Misere“, das Leid der Menschen „für uns unvorstellbar“. (APA, TT)