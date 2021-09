Lenker kennen Rechte der Kinder nicht (mehr), Sorge wegen XL-Traktoren

An ausgesuchten Stellen in Tirol, an denen es schon zu Gefahrensituationen kam (im Bild Unterperfuss), mahnen Schilder Traktorfahrer zu mehr Vorsicht.

Innsbruck – Anlässlich des bevorstehenden Schulbeginns erinnert das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) an die Gefahren des Schulwegs: „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie können die Geschwindigkeiten herannahender Fahrzeuge nicht abschätzen und auch in ihrem Spieltrieb Prozesse nicht so schnell bremsen“, sagt Peter Felber vom Kuratorium. Während der strengen Lockdowns waren Schulkinder großteils vom Straßenbild verschwunden und viele Autofahrer nicht mehr an sie gewöhnt – ein besonders auffallendes Plakatmotiv soll nun wieder das Bewusstsein für entsprechende Rücksichtnahme schärfen und darauf, ganz besonders aufzupassen.