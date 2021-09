Tiroler Virologin Janine Kimpel: „Impfung hat keine Langzeitfolgen“

Janine Kimpel: Wenn man die 7-Tage-Inzidenz vollständig Geimpfte und nicht vollständig Geimpfte vergleicht, sieht man sehr große Unterschiede. Je nach Altersgruppe ist sie bei den nicht vollständig bzw. nicht Geimpften 5,4- bis 16-fach höher als bei vollständig Geimpften. Es stecken sich also vorrangig nicht oder nicht vollständig Geimpfte an, während Infektionen von vollständig Geimpften sehr selten sind. Zusätzlich sind die Geimpften in der Regel vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt. Ungeimpfte sind viel stärker betroffen, was Infektionszahlen und Krankenhaus- sowie Intensivstation-Aufenthalte angeht.