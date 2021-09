Kein Führerschein, Kennzeichen gestohlen: 19-Jähriger in Wörgl erwischt

Wörgl – Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen wurde ein 19-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag in Wörgl erwischt. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten Beamte gegen 0.15 Uhr fest, dass der Jugendliche die Kennzeichen an Freitag in Kundl entwendet und an seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Wagen angebracht hatte. Damit war er dann unter anderem bis nach Vomp und Kitzbühel gefahren. Der 19-Jährige wird angezeigt. (TT.com)