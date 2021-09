Luis Melmer aus St. Sigmund im Sellraintal: Der Gastgeber der Schwalben

Beim Fototermin ließen sich nur wenige Schwalben blicken – zum falschen Zeitpunkt am richtigen Ort, kann man da nur sagen.

Für alles im Leben gibt es den richtigen Zeitpunkt. Der allerdings scheint an diesem Mittwochmorgen beim Alpengasthaus Praxmar in St. Sigmund im Sellraintal nicht der Fall zu sein. An der Zufahrtsstraße zum zu St. Sigmund gehörenden Weiler Praxmar laufen unüberhörbare Asphaltierungsarbeiten. Auch im zum Gasthaus gehörenden Stall wird gebaut. Und das Thermometer zeigt grimmige 3,5 Grad Celsius.