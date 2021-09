London – Nach 40 Jahren Abwesenheit ist die schwedische Kult-Band ABBA auf dem Weg zurück in die britischen Single-Charts: Laut am Sonntag veröffentlichten vorläufigen Verkaufszahlen landen die vor kurzem erschienenen zwei neuen Songs der Band auf Platz sechs und sieben. "I Still Have Faith In You" schneidet bei den CD-und Platten-Verkaufszahlen besser ab, während "Don't Shut Me Down" in der Woche seiner Veröffentlichung der in Großbritannien am häufigsten heruntergeladene Song war.