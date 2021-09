„Killerwal im Zillertal“ sucht Musiker mit Hitpotenzial

Wien, Zillertal – „Skandal, Skandal! A Killerwal im Zillertal. Wos macht er da, wo kimmt er her? Sauft uns der Wal den Ziller leer?“ Kann aus lustigen Zeilen wie diesen ein neuer Hit werden? Der Autor des Textes „A Killerwal im Zillertal“ Hans Hänel hofft es. „Um in der Pension nicht zu verblödeln“, schreibt der in Wien lebende Deutsche kuriose Liedtexte. Der Killerwal wird übrigens am Ende zum Zillerwal und die Bewohner des Tales nennen sich stolz Zillerwaler. Dass der Text in wienerischer Mundart und nicht im Zillertaler Dialekt geschrieben ist, ist Hänel bewusst. „Ich kann kein Zillertalerisch. Aber der Text darf natürlich dem Dialekt angepasst werden“, sagt er. Nun sucht er Musiker oder Musikverlage, die den Killerwal in die Hitlisten bringen möchten.