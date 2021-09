Hohe Parole und tieferer Sinn: Frank Castorf trifft auf Jelinek

„Relax, If you can ...“: Ischgls Slogan findet am Akademietheater im Sprachgewand Elfriede Jelineks sein schrilles Echo.

Wien – Lois Hechenblaikner, dessen Fotoband „Ischgl“ in harten Farben die harte „neue Wirklichkeit“ des zum Party-Hotspot mutierten Skiortes im Tiroler Paznauntal abbildet, bezeichnet das dortige erstaunliche Geschehen als „Delirium Alpinum“. Dass sich von Ischgl das nach wie vor gegenwärtige Coronavirus fröhlich in Europa verbreitete, Lockdowns, vielfältige Verbote und Einschränkungen, Masken, Tests und Impfdiskussion nach sich zog und zieht – all dessen nimmt sich die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek in ihrem das „Delirium“ umfassend aufgreifenden Text „Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!“ an. Mit hinein verwebt sie Elemente von Homers Odyssee, lässt die Zauberin Kirke auftreten, die Odysseus’ verbliebene Gefährten in Schweine verwandelt hat. Das Schwein, in Form der ausgelassenen „Schweinereien“ in Ischgl, in der erbärmlichen Gestalt als von ausgebeuteten Schlachthofarbeitern produziertes Billigschnitzel auf unseren Tellern, ist omnipräsent, Regisseur Frank Castorf fügt noch Passagen aus Fahim Amirs bemerkenswertem ökophilosophischen Werk „Schwein und Zeit“ hinzu, wie er überhaupt Jelineks Stück in seinem Sinn mit weiteren Texten wie Daniel Defoes „Pest in London“ oder auch Horkheimers „Der Wolkenkratzer“ entgrenzt.