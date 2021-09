Neue Leitlinien für Umgang mit Missbrauch und Gewalt in der Kirche

Innsbruck – Das Verhältnis der katholischen Kirche zu Missbrauch in ihren Einrichtungen und durch Männer und Frauen aus ihren Reihen war auch in Österreich lange durch Verharmlosung, Täuschung und Geheimhaltung geprägt. Im Jahr 2010 sollte sich das ändern, die heimische Bischofskonferenz erließ Richtlinien für den Umgang mit sexueller, psychischer oder spiritueller Gewalt. Am 1. September trat eine überarbeitete Version der Rahmenverordnung in Kraft, unter anderem soll die Präventionsarbeit verstärkt werden. Die Diözese biete solche Kurse und Schulungen bereits seit einiger Zeit an.