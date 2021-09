SPÖ macht Georg Dornauer zum bundesweiten „Wohnbau-Chef“

In Tirol zählen die Wohnungskosten österreichweit zu den höchsten. Wer sich in Kitzbühel niederlassen will, zahlt pro Quadratmeter fast sechsmal so viel wie in Lilienfeld (Niederösterreich), und zwar im Durchschnitt 8050 Euro pro Quadratmeter. In Innsbruck sind es 6650 Euro. Ein Ziel hat die SPÖ auf Bundesebene bereits definiert: Leistbares Wohnen soll in der Verfassung verankert werden. (pn)