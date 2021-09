Sobotka: Respekt auch vor anderen politischen Modellen

Sehr wohl in der IPU und in Wien vertreten sind andere große Staaten, China, Russland oder Indien. Nicht alle entsprechen westlichen demokratischen Standards.

Sobotkas Antwort lautet Dialog: „Mir geht diese westliche Überlegenheit etwas gegen den Strich. Wir sollten hinterfragen, ob dieser Export unseres politischen Modells unsere Aufgabe sein kann – oder doch gegenseitiger Respekt und Austausch. Wir müssen schon auch unsere Vorstellungen überdenken. Auch in der Vergangenheit waren Parlamente nicht immer demokratisch, sondern oft nur dazu da, Wünsche des Monarchen abzusegnen.“ Und: „Die Volksrepublik China etwa lehnt jede Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten strikt ab. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass alles so sein muss wie in Europa.“